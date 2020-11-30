Ünlü dizilerde çalışıyordu! Bursa'da bıçakla öldürdüler streç filme sarıp çıkma lastikle...
BURSA'nın Kestel ilçesinde ünlü dizilerde çalışan Serkan Topal, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşları tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.
Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı.
Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.
Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler.