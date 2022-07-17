Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!
Ünlü diyetisyen Kübra Zora, kısa sürede kilolarından kurtulmak isteyenler için hem sağlıklı, hem de lezzetli mucizevi besini açıkladı.
Özellikle yaz mevsiminde başta kadınlar olmak üzere birçok kişi kilolarından kurtulmak için farklı diyet programları uyguluyor.
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Ünlü diyetisyen Kübra Zora, 3 günde 3 kilo vermenizi sağlayabilecek hem sağlıklı, hem de kurtarıcı kilo verme önerilerini paylaştı.
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Yağları cayır cayır yakan, giden kiloyu bir daha geri getirmeyen bu liste sayesinde, fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız.
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Diyetisyen Kübra Zora, "Yaz ayına istediğiniz kiloda girmeniz mümkün ancak, verilen listeyi 3 günden fazla uygulamanızı önermiyorum" diyerek anlattı.
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