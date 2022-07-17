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Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Ünlü diyetisyen Kübra Zora, kısa sürede kilolarından kurtulmak isteyenler için hem sağlıklı, hem de lezzetli mucizevi besini açıkladı.

Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Özellikle yaz mevsiminde başta kadınlar olmak üzere birçok kişi kilolarından kurtulmak için farklı diyet programları uyguluyor.

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Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Ünlü diyetisyen Kübra Zora, 3 günde 3 kilo vermenizi sağlayabilecek hem sağlıklı, hem de kurtarıcı kilo verme önerilerini paylaştı.

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Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Yağları cayır cayır yakan, giden kiloyu bir daha geri getirmeyen bu liste sayesinde, fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız.

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Ünlü diyetisyenden 3 günde 3 kilo verdiren tarif!

Diyetisyen Kübra Zora, "Yaz ayına istediğiniz kiloda girmeniz mümkün ancak, verilen listeyi 3 günden fazla uygulamanızı önermiyorum" diyerek anlattı.

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