Ünlü bir markanın yüzü oldu!Teoman'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

"Gönülçelen" "Paramparça gibi senelerce dillerden düşmeyen şarkılara imza atan rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman bir markanın reklam yüzü oldu. Saat ve gözlük tanıtımı yapacak olan ünlü rockçı marka ile iddialara göre 17 Milyon TL'ye anlaştı. Alacağı ücretle yatırım yapmak için kolları sıvayan Teoman, kızı Zeyno'nun geleceğini düşünerek Cihangir ve çevresinden ev bakmaya başladı..