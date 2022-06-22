Ünlü bir markanın yüzü oldu!Teoman'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!
"Paramparça", "Gönülçelen" gibi şarkılara imza atmış, rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman bir markanın reklam yüzü oldu. Saat ve gözlük tanıtımı yapacak olan ünlü rockçı marka ile dudak uçuklatan ücrete anlaştı. Alacağı ücretle yatırım yapmak için kolları sıvayan Teoman, kızı Zeyno'nun geleceğini düşünerek Cihangir'de ev bakmaya başladı..
"Gönülçelen" "Paramparça gibi senelerce dillerden düşmeyen şarkılara imza atan rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman bir markanın reklam yüzü oldu. Saat ve gözlük tanıtımı yapacak olan ünlü rockçı marka ile iddialara göre 17 Milyon TL'ye anlaştı. Alacağı ücretle yatırım yapmak için kolları sıvayan Teoman, kızı Zeyno'nun geleceğini düşünerek Cihangir ve çevresinden ev bakmaya başladı..
Dudak uçuklatan ücrete anlaştı
Teoman, bir markanın reklam yüzü oldu. Saat ve gözlük tanıtımı yapan Teoman, dudak uçuklatan bir ücrete anlaştı. Yatırımını da bakın nereye yapıyor...
Parasını yatırım yapmak için kullanacak
Bir saat ve gözlük markasıyla reklam için yaklaşık 17 milyon TL’ye el sıkıştığı iddia edilen Teoman, parasını yatırım yapmak için kullanacak.
Kızının geleceğini düşünüyor
Teoman'ın, Cihangir ve çevresinden ev bakmaya başladığı öğrenildi. Aynı semtte oturan Teoman’ın, kızı Zeyno’nun geleceğini düşünerek, yatırımlarını artırdığı konuşulanlar arasında...