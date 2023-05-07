Ünlü bioenerji uzmanı, çocuk yaştaki baldızına tecavüzden tutuklandı! Karısı da yardım etmiş

Ekranların tanınmış simalarından bioenerji uzmanı Gökhan Arslan, çocuk yaştaki baldızına 'senin enerjin düşük' diye 3 kez tecavüz ettiği, bunu eşi Züleyha Arslan'ın da bildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Arslan çiftini "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutukladı.

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Ülü bioenerji uzmanı karısının bilgisi dahilinde çocuk yaştaki baldızına cinsel istismarda bulunmak suçundan karısıyla birlikte tutuklandı. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre İstanbul’da polise başvuran H.K., “Eniştem Gökhan ‘Hayat enerjin çok düşük. Enerji terapisi yapacağım’ diyerek bana 3 kez cinsel istismarda bulundu. Ablam Züleyha da biliyordu” dedi. Gökhan ve Züleyha Arslan tutuklandı.

Kartal'daki evlerine ziyarete gittim

İstanbul Kartal’da ailesinin yanında yaşayan 17 yaşındaki H.K., polise başvurarak, geçen şubat ve mart aylarında, ünlü Bioenerji Uzmanı eniştesi Gökhan Arslan (52) ve eşi olan ablası Züleyha Arslan’ı Kartal’daki evlerine ziyarete gittiğini söyledi.

Senin enerjin düşük diye...

H.K., eniştesi Gökhan Arslan’ın kendisine ‘Hayat enerjin çok düşük. Enerji terapisi yapacağım’ diyerek üç kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Cinsel istismar olayından ablası Züleyha Arslan’ın da bilgisi olduğunu belirtti.

Karı koca çocuğun istismarından cezaevinde

Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Gökhan Arslan ve eşi Züleyha Arslan’ı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Gökhan Arslan ve eşi Züleyha Arslan tutuklanarak cezaevine konuldu.