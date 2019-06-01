Ünlü baklavacıdan bayramda baklava alacaklara uyarı

Ramazan bayramına sayılı günler kala ikramların vazgeçilmezi olan baklavanın uzmanı püf noktalarını anlattı. Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde sağlıksız koşullarda üretilen baklava konusunda uyarılarda bulunan Güllü, "Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır" dedi.