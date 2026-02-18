BIST 14.489
Ünlü baharatçının pul biberinde boya çıktı! Bakanlık taklit-tağşiş listesinde yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan son denetimlerde bitkisel karışımlar ve baharat ürünlerindeki hile dikkat çekti. İşte bakanlığın son listesindeki o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yeni ürünü "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisine ekledi. Yapılan son denetimlerde özellikle bitkisel karışımlar ve baharat ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Listeye eklenen ürünler arasında en dikkat çekici olanı, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir baharat firmasına ait pul biber oldu. 

Yapılan incelemelerde, söz konusu pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. 

Bakanlık tarafından paylaşılan yeni listenin büyük bir bölümünü "bitkisel karışım macun" adı altında satılan ürünler oluşturdu. 

