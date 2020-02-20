Ünlü avukat Muhittin Köylüoğlu stajerine tecavüz suçundan tutuklandı

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan avukat Muhittin Köylüoğlu, dün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul'da mesleğe yeni başlayan Öykü adlı stajyer avukat önceki gün, yanında çalıştığı ve babasının da avukatı olan Mühittin Köylüoğlu tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Stajyer avukat, sosyal medyada "Can güvenliğimden endişe ediyorum. Arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. Lütfen sessiz kalmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum” açıklaması yaptı.

Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım. #ÖykülerinSesiOl — Merhaba Ben Öykü (@MerhabaOyku) February 16, 2020



Ofisi ve evi arandıktan sonra tutuklandı​

Öykü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamaların ardından söz konusu avukatın başka kadın avukatlara dönük cinsel saldırılarının da olduğu öne sürüldü. Avukat Köylüoğlu suçlamalar üzerine dün gözaltına alındı, ofisi ve evi arandı. Köylüoğlu daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli cinsel saldırı suçu'ndan tutuklandı.

İşte stajer avukat Öykü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...