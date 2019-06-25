Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp! Son olarak İzmir'e konser için gitmişti

Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle çalışarak adını duyuran müzisyen ve aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor. Emniyete başvuran ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi.