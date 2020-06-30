Ünlü aktör Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi
Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile akşam yemeği sonrası paparazzilerden gizlenmek için yüzünü tamamen kapattı.
Ünlü Amerikalı yıldızı Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile California’nın Malibu bölgesinde akşam yemeği yemek üzere dışarı çıktığında görüntülendi.
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45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, popüler suşi restoranı Nobu’da yemek sonrası paparazziler tarafından görüntülenmemek için büyük çaba harcadı.
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DiCaprio, kapüşon, beyzbol şapkası ve maskesiyle yüzünü hiç görünmeyecek şekilde örtmesiyle dikkat çekti.
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23 yaşındaki kız arkadaşı Morrone de taktığı maskesiyle tanınmaz haldeydi.
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