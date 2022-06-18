Üniversiteye girmek için kader günü! YKS ilk oturumu bugün! Maske takmak zorunlu mu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan... 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan bugün. 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma 2 gün boyunca YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak...
3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. Öte yandan sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi olmadan sınava adaylar giriş yapamayacak.
2022 YKS'nin ilk ayağında TYT yani Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. YKS'nin TYT oturumda 120 soru çıkacak. Öğrenciler Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya, Kimya, Tarih sorularına cevap verecek.
AYT ve YDT ne zaman: Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.