Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş

Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan Yusuf hayatını kaybetti. Yusuf Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

İkizce Yaylası'nda Yusuf Cankurtaran (20), banyoda bulunan elektrikli sobanın akımına kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

