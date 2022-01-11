Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın polis sevgilisi tutuklandı! 7. kattan atladı mı atıldı mı?
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. tutuklandı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. tutuklandı.
Olay, önceki gün Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.
Cep telefonuna bakmak istemiş
Ahmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü.