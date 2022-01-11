Üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın polis sevgilisi tutuklandı! 7. kattan atladı mı atıldı mı?

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.