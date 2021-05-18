Üniversiteli Havvanur apart otelde ölü bulundu erkek arkadaşı ifadesinde her şeyi anlattı

"Sonu böyle mi olacaktı?"

Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.