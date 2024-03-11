Üniversiteli genç kıza çirkin teklif! 'Günah işleyelim' diyen öğretim üyesi sapıklığının dozunu artırdı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi O.S.'nin kız öğrencileri odasına çağırarak taciz ettiği iddia edildi. Açığa alınan O.S.'nin daha önce de taciz şikayetiyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı belirlendi. Kabusu yaşayan üniversiteli G.N.İ.'nin anlattıkları tüyler ürpertti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine giren öğretim üyesi O.S., geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Çanakkale'de yaşayan öğrencilerine okulda ders verebileceğini söyledi.
Sabah'ın haberine göre, Çanakkale'de yaşayan bazı öğrenciler öğretim üyesinden gelen bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Derse aktif katılım sağlayan dört öğrenciden biri olan G.N.İ. 30 Ekim 22023 tarihinde sınıfa girdiğinde diğer arkadaşlarının o gün sınıfta olmadığını fark etti. İddiaya göre sınıfa giren öğretim üyesi O.S., G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. Ders işleyeceklerini düşünerek teklifi kabul eden G.N.İ. hocanın odasına geçti.
"Rüya yorumcusuyum" demiş
G.N.İ'nin çekingen tavırlarından rahatsız olan öğretim üyesi O.S. iddiaya göre "Bir sorunun var gibi görünüyor. Ben anlarım. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dedi.
"Biraz günah işleyelim"
Ders konularına geri dönmek isteyen G.N.İ.'yi umursamayan O.S., "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyerek devam etti. Korkudan ne yapacağını şaşıran G.N.İ., geç kaldığını bahane ederek odadan ayrıldı.