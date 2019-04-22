Üniversiteli Bekir 1 gün sonra böyle bulundu

Bir süre yüzen öğrencilerden Bekir Hekim akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekir Hekim'i arama çalışması yapıldı ancak sonuç elde edilemedi.