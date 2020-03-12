HABER /  GÜNCEL
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Üniversiteler tatil olunca öğrenciler otogarlara akın etti

Koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından okulların tatil edilmesi kararı alınınca; üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Abone ol

Çin'de ortaya çıkıp binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, alınan sıkı önlemlere rağmen maalesef ülkemize de bulaştı.

İlk vakanın belirlenmesinin ardından, alınan önlemler artırılırken, yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de konuya ilişkin yeni önlemler almak üzere toplantıya girdi.

Tatil kararı çıktı

Beş saat süren toplantıdan spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve orta ve liselerin 1 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edilmesi kararı çıktı.

Öğrenciler yollara düştü

Kararın açıklanmasının ardından; farklı şehirlerde öğrenimine devam eden öğrenciler, memleketlerine dönmek için yollara düştü.

Otogarlarda yoğunluk var

Ülke genelinde tatil kararı alınması ve virüs salgınının da yarattığı panik havasıyla otogarlarda yoğunluk yaşandı.

Evlerine dönmek üzere yola çıkan öğrenciler ise durum karşısında şaşkınlık yaşandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Okullarda tatil kaç gün? MEB açıklamaları
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi koronavirüs şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Rusya: İdlib'de ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ye sevk edildi
Yunanistan sınırında taşlarla oynayan mülteci miniğe Kızılay'dan sürpriz
Akademik personel tatil mi? YÖK açıkladı
Mucize Doktor yıldızı Sinem Ünsal rol arkadaşıyla aşk yaşıyor bakın sevgilisi kim
Yorumlar