Üniversiteler; “bu protokol ile”, “sanat merkezi” olabilir mi?”

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, ülkemizdeki yükseköğretim kurumları bünyesindeki akademisyen, öğrenci ve idari personelin; sanatsal, kültürel ve sosyal alanlardaki faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde iş birliğinin arttırılması, desteklenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliğinin arttırılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.”

Hayırlı olsun. Bazı düşüncelerimizi paylaşmak isteriz.

Elbette sanat ve müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmektedir. Günümüzde; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (1), Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF Müzik Bölümü (15), Konservatuar (47), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24) eğitime açılmıştır.

Ayrıca, sorunlarla boğuşan, müfredatın yanlışlığı yüzünden müzik/sanat alan dersleri yerine, diğer derslerle (Fizik,Kimya,Geometri v.b.) uğraşan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’ni de unutmayalım.

Demek ki, 207 üniversitenin %40-45’inde sanat/müzik kurumları vardır.

YÖK Başkanı Prof. M.A. Yekta Saraç​, amaçlarının; “üniversitelerin bilimin yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi” olduğunu söylemiş. Ve, bir süredir gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Bakanlık ve YÖK arasındaki işbirliğini içeren protokol imzalanmış.

Buna göre;

1/ “Belirlenecek pilot üniversitelerde "şehir ve medeniyet" dersleri verilecek.”

AY: Seçmeli olmak şartıyla, olumlu bir karar…

2/ "Bu dersler çerçevesinde uygulamalı, gezilerle bütünleşecek, eğitim ve öğretim programı kurgulanacak."

AY: Evet, gezmek-görmek çok önemli.

3/ “Koordinasyon için, YÖK bünyesinde bir komisyon oluşturacak, komisyonda Bakanlık temsilcileri de yer alacak.”

AY: Komisyon yerine, bir Genel Müdürlük yetkili kılınsa daha yararlı olacaktır.

4/ “Kültür ve Turizm Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda, eğitim ve sertifikasyon verilmesi de desteklenecek.”

AY: Olumlu….

5/ “Devlet Tiyatroları üniversitelerde de sahne alabilecek”

AY: Bunun için protokole gerek yok, ilgili tiyatrolarla ortak projelerle halledilebiliyor.

6/ “Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleri tarafından düzenlenen; resmi programlar, tiyatro, konser gibi etkinliklerin bir bölümü uygun salon ve altyapısı bulunan üniversitelerde de yapılabilecek.”

AY; Genel Müdürlükleri değil, Müdürlüğü olmalıydı. Bunun için protokole gerek yoktu, Genel Müdürlüğün ve Üniversitelerin asli görevleri…

7/ “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıl içerisinde yükseköğretim kurumlarına yönelik belirli sayıda “Etkinlik Destek Çağrısı” yapılacak. Bu bağlamda etkinlik çağrılarında desteklenmesi öncelikli yükseköğretim kurumları her yıl YÖK tarafından belirlenecek.”

AY: Burada bile, dünya kadar işi olan YÖK, “ben varım” demiş…Oysa, Bakanlık ve üniversite rahatlıkla karar verici olmalıdır. “YÖK’ün belirlemesi”; işleri uzatacak, boşuna kırtasiye ve zaman kaybına sebep olacaktır.

8/ “Bu çağrıya başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının salonlarından teknik şartlar göz önünde bulundurularak seçilenler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi programına alınacak. Yıl içerisinde farklı şehirlerdeki programlarını, üniversitelerin salonlarında, kampüslerinde de yapabilecekler.”

AY:6. Madde ile aynı anlamdadır.

9/ “Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine, müze ve ören yerleri ziyaretlerinde çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan "Müzekart Akademi" adlı kart çıkarılacak. Müzekart Akademi’nin yükseköğretim kurumlarında tanıtım ve satışının yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacak.”

AY: Bu protokolün en önemli maddesi. Özellikle kültür-sanat alanında çalışanlar için geç kalınmış bir çalışmadır. Teşekkür ederiz.

10/ “Şehir ve Medeniyet derslerinden, belli bir dilimde başarılı olan öğrenciler için, yıl sonunda düzenlenmesi planlanan ‘Kültür Gezileri’ de desteklenecek.”

AY: Protokolün en önemli ikinci maddesi. Ancak, 2. Madde ile birleştirilmelidir.

11/ “Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde bulunan, basılı ve dijital yayınlar ile diğer materyallere, üniversitelerin öğrenci, akademik ve idari personelinin erişimi için kolaylıklar sağlanacak.”

AY: Gereksiz bir madde olmuş. Zaten, üniversite öğrencileri için materyale ulaşmada her kapı açık olmalıdır. Açmayanlar “yanlış yapıyor” demektir.

12/ “Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda uygun görülen faaliyetlerde Bakanlık aynî desteklerde bulunacak.”

AY: 207 üniversite var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ise 2019 için genel bütçeden 4 milyar 168 milyon lira ödenek ayrılmıştı. Bu yükün altından kalkmak zordur, uygulaması zor bir maddedir.

13/ “YÖK, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği alanlarda sertifikasyon ve diğer eğitim programlarının verilmesini destekleyecek.”

AY: Doğal olarak görev alanına giren ve yapılması gereken işleri protokole yazmak doğru olmasa gerek. Bu çalışmalar, ilgi projelerle zaten yapılmaktadır.

14/ “Bakanlar Kurulu / Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve araştırmaları YÖK tarafından desteklenecek.”

AY: Önce Cumhurbaşkanlığı yazılmalıdır. Yine, 13. Gibi, asıl iş zaten, Genel Müdürlüklerin görevi, protokole gerek yoktur.

15/ “İkili ilişkileri kolaylaştırmak için Kültür Bakanlığı bünyesinde yükseköğretim kurumları ile temas halinde olacak olan bir irtibat bürosu oluşturulacak.”

AY: Olmaması gereken bir madde. Bir tane büro kursa, yetiştiremez, her üniversiteye kursa yer/eleman bulunamaz. Temas, ilgili Genel Müdürlükle, üniversiteler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarınca yazışmalarla pekala yapılmaktadır.

Bu protokol, üniversiteler müzik/sanat kurumlarının "görevlerini yapmadığını" ortaya koyar ki, çok sakıncalıdır.

Bu protokol, sanat kurumlarında idari görev yapan Dekan ve Müdürlerin; kurumlarındaki günlük işleri yaptıklarını, öğrenciler ve toplum yararına bir proje geliştirmediklerini ortaya koyar ki, görev yap(mış)an unvanlı akademisyen-sanatçı arkadaşlar alınacaktır.

Sonuç: 88 müzik/sanat kurumu ile üniversiteler sanat merkezi olamamışsa, bu protokol maddeleri ile hiç olmaz!..

Kusura bakılmasın...