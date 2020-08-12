Üniversitede skandal olay! Öğrencilerden pornografik içerikli yorum yapmaları istendi

İSTANBUL Şişli Meslek Yüksekokulu'nun internet sayfasında pornografik içerikli yorumlarla web sitelerinin keyfini çıkarmaları istendi.

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Öğrenciler için sınav maratonu bitti ve sıra üniversite tercihleri yapmaya geldi. Stresli bir süreç olan tercih işlemleri devam ederken milyonlarca öğrenci hangi bölümü okuyacağını belirlemek için heyecan içinde.

"Pornografik içerikli yorumlarla sitenin keyfini çıkarın"

Üniversitelerin tanıtımlarını inceleyen öğrenciler sıra İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na gelince büyük bir şok yaşadı. Zira üniversitenin internet sayfasında pornografik içerikli yorumlarla web sitelerinin keyfini çıkarmaları isteniyordu.

Skandal olay tartışmaları artıracak

İnternethaber'den Anıl Tuna'nın özel haberine göre; Üniversite, web sayfasında yer alan 'ADAY ÖĞRENCİ' sekmesindeki "Ücretsiz porno videolar ya da xxx çıplak içerikle ilgili yorumlarla en iyi web sitelerinin keyfini çıkarın" yazısıyla resmen bir skandala imza attı.

Özel üniversitelerle ilgili eğitim kalitesi yeterli mi yetersiz mi? tartışması devam ederken ortaya çıkan bu skandal olay tartışmayı daha da alevlendirecek cinsten...