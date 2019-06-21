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Üniversitede katlam yapan Volkan Bayar duruşmada kafa attı sözleri kan dondurdu

Üniversitede katlam yapan Volkan Bayar duruşmada kafa attı sözleri kan dondurdu

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) katliamında 4 kişiyi öldürdüğünü iddiası ile bugün yargılanmaya başlanan Volkan Bayar, savunması adeta kan dondurdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesi sonucunda tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Yağan’ın ’ağırlaştırılmış müebbet’ istemi ile yargılandığı dava başladı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 16 müşteki bulunurken, 33 tanık da dinlenecek. Emniyet güçleri mahkeme salonu ve adliye içinde geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklu sanık Volkan Bayar Kocaeli F tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar ise duruşma salonunda davaya katıldı.

"Cezaevini haraca bağladım" dedi kapı ve duvara kafa attı

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Volkan Bayar, savunmasında 'Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler' diyerek başlarken, "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım. Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım hakimem, sen beni dinle" ifadelerini kullanmasının ardından kapı ve duvara kafa attı.

Gardiyanlar duruma müdahale ederken, Volkan Bayar kelepçelenerek SEGBİS odasından çıkartıldı.

Ne olmuştu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.

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