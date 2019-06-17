Üniversite sınavı öncesi cesur bikinisiyle stres atan Aleyna Tilki ilgi odağı oldu!
Geçtiğimiz gün üniversite sınavına girmeden önce Bodrum'da stres atan Aleyna Tilki, siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün üniversite sınavına girmeden önce Bodrum sahilinde stres atmış ardından sınav için İstanbul'a dönmüştü. Tilki, üniversite sınavı öncesi Bodrum'da objektiflere takıldı. Genç şarkıcı cuma günü annesi ve kız kardeşi ile birlikte Kai Beach'te görüntülendi.
Aldığı kilolar dolayısıyla son günlerde sık sık eleştirilen Aleyna Tilki'nin giydiği cesur siyah bikinisi ise olay oldu. Gün boyu denize girip güneşlenen genç şarkıcı, duş alırken de annesi Havva Öztel yardımcı oldu.
Aleyna aldığı kilolardan dolayı sosyal medyada olay olmuş ve kilo aldığı eleştirileri dur durak bilmeyince sosyal medya hesabından fit vücutlu olduğu bir halini paylaşmıştı.
Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda da photoshop kullanması gözlerden kaçmamış, takipleri yorum yağmuruna tutmuştu. Takipçileri Tilki'ye, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" gibi yorumlar yapmıştı.