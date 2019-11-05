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Üniversite öğrencilerinin kredi veya bursu ne kadar artacak? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Erdoğan öğrenim kredisi veya bursunun bu yıl ne kadar olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm üniversite öğrencileri ilgilendiren kredi ve bursların zam miktarını açıkladı. 

50 lira artacak

Erdoğan partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi;

2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

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