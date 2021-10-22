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Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

KIRIKKALE'de maliye ve öğretmenlik bölümü mezunu kardeşler, elde ettikleri sütten yoğurt, yağ, kaymak ve peynir yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor...

Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

 Kırıkkale'de yaşayan üniversite mezunu iki kız kardeş, 5 yıldır baba mesleği hayvancılığı devletten aldıkları destekle devam ettiriyor. Merkeze bağlı Pazarcık köyünde yaşayan Anadolu Üniversitesi maliye bölümü mezunu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğrencisi olan Münevver Özen (36) ile Kırıkkale Üniversitesi edebiyat öğretmenliği mezunu ablası Münire Özen (37), 2016 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra babalarının büyükbaş hayvanlarına bakmaya başladı.

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Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 2018 yılında hibe desteği ile 5 manda alıp üretimlerine devam eden abla kardeş, hayvanlardan elde ettikleri sütten yoğurt, yağ, kaymak ve peynir yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

Münevver Özen, 2016 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra hayvanlara bakmaya başladıklarını söyledi. Bu işi severek yaptıklarını anlatan Özen, şöyle konuştu:

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Üniversite mezunu kız kardeşler devletten hibe alıp başladı! Baba mesleğinde zirve

"Mandanın etinden, sütünden faydalanıyoruz. Sütünden kaymak ve yoğurt yapıyoruz. Sipariş üzerine ürünlerimizi satıyoruz. Hayvanlara ablamla ikimiz bakıyoruz. Mandalarla birlikte 43 büyükbaş hayvanımız var."

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