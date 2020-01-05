Ünal Karaman gerçekleri!..

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın gidişi sadece Trabzonspor’da değil Türk sporu ve ülke gündeminde de adeta bir deprem etkisi yarattı…

Bir kere şunu belirtmek isterim ki şahsen bende dışarıdan baktığımda bu ayrılığa " Olmaması gerekirdi" diyerek çok üzülmüştüm...

Ama perde arkasında neler oldu?

İşte onu araştırmadan yazmak insanları eleştirmek bir gazeteci için ahlaki olmaz.

Günlerdir bu tartışma sürüyor…

Herkes bir yere çekiyor…

Koskoca kulübü yıpratmak, bakanları dahi zan altında bırakmak uğraşı sürüyor...

Hiç kimse gerçekleri göz ardı ederek tribünlere oynamamalı..

Peki gerçekler neler?

Gerçekleri ortaya çıkarmak biz gazetecilerin görevi olsa gerek ki bunun içinde iyi bir araştırma yapmak gerekir…

Biz de öyle yaptık…

Peki Trabzonspor’da ne oldu?

Bu bilgiyi ilk kez duyacaksınız..

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşanan süreci geçtiğimiz gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen İstişare Kurulu toplantısında tüm şeffaflığıyla camianın önde gelen isimlerinin bilgisine sunmuş...



Yani Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları, Trabzonspor’un tüm eski başkanları, eski asbaşkanları, eski ve yeni kurul başkanlarına mesaj göndererek Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde bir toplantı yapılacağını duyurmuş..



Toplantıya yaklaşık 60 kişi iştirak etmiş..

Her birinin aklında süreci tüm şeffaflığıyla öğrenmek vardı ve Ahmet Ağaoğlu da tüm çıplaklığıyla yaşananları anlatmış..

Öncelikle şunu söyleyelim ki;

İstişare Kurulu toplantısında Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanı Ali Sürmen’in söylediklerini duyunca hem şok olacaksınız hemde kafalarınızda hiç bir soru işareti kalmayacak..

Ve Trabzonspor'a bir büyük operasyon çekildiği kanaatine varacaksınız diye düşünüyorum...

Toplantıda neler konuşulmuş...

Başlayalım o büyük zirvede neler konuşulduğuna yani Trabzonspor'da yaşanan Ünal Karaman krizinin gerçek yüzüne...

***

Başkan Ağaoğlu Ünal Karaman’ın bu günlerde “Kurtarıcı” olarak kendini tanımladığını fakat Trabzonspor’a gelmeden önce Karabükspor’u küme düşüren bir antrenör olduğunu anlatarak söze başlamış…



Devam etmiş

“Her şeye rağmen kendisine güvendik, inandık, arkasında durduk hatta önünde set olduk.

Ünal Karaman geçtiğimiz yıl 5-0’lık Malatya spor maçı sonrası yanımıza gelerek istifa etmek istediğini söyledi. Sadece bu da değil… Geçen yıl onca ekonomik zorlukla mücadele ederken transfer yasağı almıştık.



Ünal Karaman yasağın ardından yönetici arkadaşlarımızın yanına giderek, “Sanırım bunlar transfer yapamayacak, ben gideyim” dedi….



En son bu yıl Sivas spor’ a 2-1 mağlup olduğumuz maçın ardından yine yönetici arkadaşlarıma ‘İki maaşımı verin ben bırakıyorum’ dedi.



Toplantıyı herkes şaşkın bakışlar arasında izlerken eski Başkan Sadri Şener söz alarak bakın ne demiş;



“O zaman siz Ünal’ı kovmak için geç bile kalmışsınız, ben olsam bunu ilk söylediği anda gönderirdim”



Başkan Ahmet Ağaoğlu daha sonra 29 Aralık – 31 Aralık arasında yaşananları anlatmaya başladı…



"Ünal hocanın Konyaspor maçından sonra halet-i ruhiyesi değişti. Ben kulüpte yaşanan her türlü kötü gidişin sorumlusu olduğumu ifade ettim. Sonrasında bir maçın ardından ‘İyi oynamadık, bu oyun bizim oyunumuz değil’ dedim… Sorumlusu olduğum konuda öz eleştiri yaptım. Buna Ünal Karaman alınmış ve Kayseri spor maçından sonra istifa etmeye karar vermiş.



Biz Ünal Karaman’ın üç kez bizi yarı yolda bırakmasına alınmadık…

Her basın toplantısından sonra bizi hedef almasına alınmadık. Hakemlere bir kere bile söylemediği cümleleri bizim için sarf etmesine alınmadık… Ünal Karaman öz eleştirimize alınmış”



Peki Ünal Karaman’ın basın toplantısında söylediği “Boğazınızda kalırım” sözlerine Başkan Ağaoğlu ne demiş toplantıda;



“Maçın ardından yemekte öğrendim. Ünal hoca maçta önce Sosa ile görüşüp “İstifa edeceğim” demiş daha sonra da yardımcı antrenörleriyle bir araya gelerek “Bugün istifa edeceğim, kalırsam herkes ayağını denk alacak. Başkansa başkan, yöneticiyle yönetici” derken soyunma odası ve koridorlarda dahi bu sözler duyuldu”



İstişare toplantısında Ağaoğlu konuşuyor, camianın önde gelen isimleri olayın aslını büyük bir şaşkınlıkla izliyordu..



Ağaoğlu Kayseri spor maçından sonra İstanbul’a döndüğünü ve Divan Başkanı Ali Sürmen, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Ünal Karaman ve bir arkadaşının süreci yürüttüğünü ifade ederek topu anlatması için Divan Başkanı Ali Sürmen’e atmış..



Sürmen anlatmaya başlarken salon bir anda buz kesti…



“Ünal hoca bizleri mahcup etti. Ona ‘Özür dileyip yola devam etmeni sağlarız’ dememize rağmen o istifa etmeyi kafasına koymuştu.

Peki o halde dedik… Ancak sonrasında para talep etti.



Biz para konularına giremeyeceğimiz için konuyu Başkana ilettik.

Başkan da ‘isterse çek verebiliriz’ dedi. Ünal Karaman bunun üzerine ‘Sabah 09.15’e kadar paranın tamamı hesabımda olmazsa, binlerce insan tesislere yürür’ dedi…”



Bu bir tehditti!..

Bu sözlerinin ardından toplantı salonunda herkes buz kesmiş…

Ali Sürmen devam etmiş..

"Sabah 9’da parasını hesaba yattığını gören Ünal Karaman’ın fesih sözleşmesini imzaladı.

Fakat “Bana kovulduğum tebliğ edildi” açıklamasını görünce ise ikinci bir şok yaşadık.

Tebliğ olmadı. Süreç Ünal hocanın istediği gibi yaşandı. Hatta bize olumlu cümlelerle bu süreci camiamıza zarar vermeden atlatmamızı sağlayacağım dedi fakat sonrasında yaptığı açıklama kendisine hiç yakışmadı”



Divan Başkanı Sürmen süreci böyle anlatırken salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşıyordu..



Tabi istişare toplantısı Sürmen'in sözleri ile bitmedi..



Sürmen’den sonra sözü tekrar Başkan Ahmet Ağaoğlu almış ki bu nokta çok önemli.



Başkan Ağaoğlu yaşanan sürecin normal olmadığını belirterek gece sosyal medyada 100 bine yakın tweet atıldığının altını çizerken bakın neler söylüyor..



“Bunların çoğunun İstanbul’dan yönetilen bir grubun güdümünde olduğunu tespit ettik. O kadar tweet normal bir rakam değildi.

Sonrasında WhatsApp üzerinden Berat Albayrak – Ünal Karaman arasında yaşandığı söylenen bazı tamamen yalan kurgu diyaloglar dolaşıma sokuldu.

Ardından taraftar tesislerin önüne yönlendirildi.

Bizim üzerimizden Bakanlarımıza operasyon çekilmeye çalışıldı.

Bakanımızın babası Sayın Sadık Albayrak bile Ünal Karaman’ın istifa edeceğini maçtan sonra evine giderken öğrenmiş. Bakanımızın konuya dahili olsa, babası bilmez mi?



Siyasi operasyon var dendi, öyle olsa milletvekilleri belediye başkanları böyle paylaşımlar yapar mı?

Bakanlarımıza da çok net bir operasyon yapıldı.

Ama aklı selim Trabzonspor taraftarları ve camiası gerçeklerin ne olduğunu gördü. Oyuna gelmedi. Taraftarımızın sağduyusuna inanıyor ve güveniyoruz."



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İşte Trabzonspor’da yaşanan Ünal Karaman krizinin perde arkası kulübün önde gelenleri ile yapılan istişare toplantısında böyle masaya yatırıldı..



Toplantıda Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yaşanan bu süreçte en küçük bir kusuru olmadığı kanaati olmadığı oluştu.

Toplantı öncesi “Ünal’ı zaten göndereceklerdi” fikri toplantı sonrası “Ünal zaten gidecekmiş” e dönüştü..



Hem yönetimin Ünal Karaman kararı hem de Ünal Karaman sonrası Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı destek gördü..



Sizlere, Trabzonspor’da yaşanan süreci geniş bir araştırma ile tüm çıplaklığıyla ve tartışmasız gerçeklere bağlı kalarak anlatmaya çalıştım.

Olayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmaya yönelik tamamen yalan bilgiler üzerine kurmaya çalışanların amacının net olduğu apaçık ortaya çıktı...

Sonuç şu ki Ünal Karaman zannedildiği gibi masum değildir ve Trabzonspor Yönetim Kurulu tüm bu yaşananlara rağmen tarihe geçecek doğru bir kararın atlına imza atmıştır.



Trabzonspor’da eleştirilecek son kişi Ağaoğlu ve yönetimidir. Ve böyle bir olayda ortaya koyduğu irade ve o iradenin gerekçelerini camiasına anlatması takdire şaşandır..

Bir ilktir..



Çünkü bir kulübün başkan ve yönetiminin aldığı ve alacağı kararların takdire kendine aittir…

Hesabını genel kurullarda verir..



Trabzonspor Başkanı savunma yapmaya zorunlu olmamasına rağmen camianın önde gelenleri toplayarak alınan kararı ve yaşanan süreci kafalarda soru işareti kalmaması için bir toplantı yaparak bilgilendirme yapmasını alkışlıyorum..

Bravo..

Bu Türk futbolunda bir ilktir…

Şeffaf olmak budur..



“Söz konusu kulübün çıkarları ise gerisi teferruattır” denmiştir..

Baki olan Trabzonspor’dur…

Ben Trabzonspor’un şampiyon olacağına inanıyorum...

Başkan ve yönetim mükemmele yakın bir kadro inşa etti.

Güzel bir dayanışma, birliktelik taraftar, camia, teknik kadro, yönetim ve futbolcu dayanışması şampiyonluğu getirecektir..

Oyuna gelmemek gerekir...

Gerekir ki Ünal Karaman olayında taraftarın dışarıdan tahrik edilmek istenmesi, kulübün hakkını hukukunu koruyan bakanın küstürülmek istenmesinin nedeni budur.

Nokta..



