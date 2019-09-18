Umut Evirgen'le aşk yaşayan Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü
Umut Evirgen'le aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, eski imajına geri döndü.
2015 Yılında ani bir kararla bir anda upuzun saçlarından vazgeçerek saçlarını kısacık kestiren Tuba Büyüküstün, yeniden eski imajına geri dönüş yaptı. Saçlarının uzun haliyle bir dönem şampuan reklamlarının bir numaralı ismi haline gelen Büyüküstün'ü reklamlardan aldığı rekor ücretler bile durduramamıştı.
Hiç düşünmeden bir anda kısacık saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, yeniden eski imajına geri dönme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le objektiflere takılan Büyüküstün'ün imajı dikkat çekti.
AVM'deki alışveriş turuna ara vererek hayranlarını kıramayıp fotoğraflar çektiren Büyüküstün'ün yeniden uzun saçlı haline geri döndüğü görüldü.
Yaz aylarında New York'ta bulunan Tuba Büyüküstün, bir ara saçına Afrika örgüsü de yaptırmıştı. Kısa saçlarının ardından uzun saçlarının keyfini çıkaran Büyüküstün'ün keyfi yerinde görünüyor.