Umut Akyürek'in kızının tedavisi tamamlandı! “Tehlike sadece bizim evimizde değil”

Akyürek açıklamasında, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun gibi ele alınmasının büyük bir hata olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:“Mesele sadece benim kızım değil. Bugün tüm gençler ciddi bir tehlike altında. Bu, bir beyin hastalığı ve nüks edebilen bir süreç. Kanser tedavisi gibi düşünülmeli.”Sanatçı, kızının daha önce tedavi görmesine rağmen yeniden zor bir dönem yaşadığını, bu süreçte ailesi olarak büyük bir yıpranma yaşadıklarını da dile getirdi.