Umut Akyürek'in kızının tedavisi tamamlandı! “Tehlike sadece bizim evimizde değil”
Türk müziğinin güçlü sesi Umut Akyürek, uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği aile süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Eşi Oktay Ertuğrul ile katıldığı bir davette konuşan sanatçı, madde bağımlılığıyla mücadele eden kızı Melek Bal’ın tedavi sürecinin tamamlandığını açıkladı. Akyürek, yaşadıklarının ardından önemli bir toplumsal uyarıda da bulundu.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelen Umut Akyürek, kızının yaşadığı bağımlılık sürecini açık yüreklilikle paylaşmıştı. O dönem tedavinin zorla başlatılması için hukuki sürece başvurmak zorunda kaldıklarını dile getiren sanatçı, bugün gelinen noktada sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.
“Şükürler olsun, Melek’in tedavi süreci tamamlandı ve şu an her şey yolunda gidiyor” diyen Akyürek, konunun yalnızca kendi ailesiyle sınırlı olmadığını vurguladı.
Akyürek açıklamasında, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun gibi ele alınmasının büyük bir hata olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:“Mesele sadece benim kızım değil. Bugün tüm gençler ciddi bir tehlike altında. Bu, bir beyin hastalığı ve nüks edebilen bir süreç. Kanser tedavisi gibi düşünülmeli.”Sanatçı, kızının daha önce tedavi görmesine rağmen yeniden zor bir dönem yaşadığını, bu süreçte ailesi olarak büyük bir yıpranma yaşadıklarını da dile getirdi.
Katıldığı bir YouTube programında yaşadığı psikolojik çöküşü de anlatan Akyürek, kızını ilk kez hastaneye yatırdığı günü “hayatımda duvara çarptığım an” sözleriyle tarif etti. O günden bu yana psikolojik destek aldığını ve antidepresan kullandığını açıklayan sanatçı, annelik duygusunun yaşattığı çaresizliği samimi ifadelerle anlattı. Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özellikle sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.