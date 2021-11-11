Umut Akyürek canlı yayında kızının hastalığını anlattı! İnternette tepki yağdı

"Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık"

"Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler" diyen Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti: