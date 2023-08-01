Umulan olmazsa yumulanlar kazanacak!

Cumhur ittifakı seçimlerden sonra da farkını ortaya koydu. Hiçbir şekilde ayrışmaya, bölünmeye, araya nifak tohumları ekmeye kalkışmadı. Çıkar, menfaat ve karşılık gözetmeksizin, Türkiye'nin ve milletin geleceği için doğru politikalar üretmenin peşinde...

Sayın Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan bu konuda Cumhur İttifakı’na büyük ölçüde destek veren önde giden iki lider...

Ahlaklı bir siyasetin prensiplerini tam manasıyla yansıtabilen bir ittifaktan bahsediyorum. Makam, mevki hırsı gütmeden tamamen iyiye ve güzele yönlendirmeyi ilke edinmiş bir ittifaktan...

Cumhur ittifakı bu hususta çok büyük ve sağlam bir kaynak... Çünkü aklı başında, tecrübeli, zeki ve derdi olan insanların bir araya gelerek, farklı bakış açılarıyla değerlendirmeler yapmaları, objektif ve tamamen fayda odaklı olmaları Cumhur İttifakı için bir zenginlik...

Halk, kendi oylarıyla seçtiği ittifakın yine kendi sorunlarına çare olmasını diler. İttifaktaki parti liderlerinin kapalı kapılar ardında konuştuklarının kendilerine izah edilebilecek kıvamda olmasını bekler. Burada devreye girmesi gereken en önemli hususiyet şeffaflıktır.

Bu şeffaflık Cumhur İttifakı’nın bugüne kadar ayrışmadan, sağlam bir şekilde ayakta kalmasının belki de yegâne sebebi...

Zorlu günlerden geçen Türkiye için çare ve çözüm önerileri her daim istikrar vurgusu yapan Sayın Cumhurbaşkanı için de elbette kayda değerdir.

Satılmış haldeyken kaybettiler dağılmış halde kazanmamalılar!

Cumhur İttifakı açısından baktığınızda aslında çok kritik ve çok da lehte kullanılabilecek bir zaman...

Kritik bir zaman, çünkü; millet ittifakının kalbi dağınık, ayrışmalar, bölünmeler, kutuplaşmalar, kin ve öfke, kandırılmışlık hissi had safhada. Aralarında bir güvensizlik hâkim...

Tüm bu zafiyetlerden ötürü, 2024 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, doğru politikalar takip edilerek, bu durumu fırsata çevirmek çok mümkün...

Lehte olmasının önemi ise şurada; bu kadar kendini ifşa etmiş, hıyanet ve dalalet içinde güvensizlik ortamı oluşmuş, en önemlisi de istenilen kıvamda bir başı olmayan ittifakla karşı karşıya kalan Cumhur ittifakı bu durumu kendi lehine çevirebilmeli...

Düşünsenize Millet İttifakı, 2023 seçimlerinden sonra ortaya dökülen kirli çamaşırları, bilinmezken dahi kaybetti. Bu saatten sonra kazanma ihtimallerini düşündürecek kadar bile boşluk oluşturmak akıl karı değil!

Hele ki aralarından su sızmaz gibi görünen ittifaktaki %2'liklerin, hesap uzmanı sayesinde yürüttüğü 37 vekilden sonra, seçmenin kaybettiği umudu aşikarken ve millet değil menfaat ittifakı oldukları açıkça ortaya çıkmışken...

Son kulaçta yarışa katılarak adeta "Zafer" umuduyla 3 bakanlığı kapan, durmadan kuru sıkan ve ırkçı iddialarıyla MİT'çilik oynayamaya kalkan Ümit Özdağ, söz konusu kendi menfaati olunca HDP ile ortaklık yapanlara dahil olmuş ve neomilliyetçileri de hayal kırıklığına uğratmışken..

Fırsat bu fırsat!

İşte tam da burada Cumhur İttifakı liderlerinin fayda eksenindeki fikirlerini özgürce beyan edebilmeleri kadar, bu fikirlerin zamanında uygulamaya konulması da bir o kadar önemli!

Kalbi ve dava birlikteliğinin, rakip tarafa 1-0 önde olma hoşluğu bir yana, halkın taleplerine yönelik değerlendirme ve önergelerde de öne çıkan bir tarafı var. Tecrübeye itibar etmenin, objektif bakış açılarına yer ve toplumu iyi okuyanlara hak vermenin tam zamanı...

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinde rol oynayan baş aktör hiç şüphesiz terörle olan iş birliğiydi.

Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha ortada hiçbir sonuç olmadan Cumhurbaşkanı olarak görüldü, pohpohlandı, önünde eğildiler. Kılıçdaroğlu ise havaya girmişti garibim, Cumhurbaşkanı yardımcılarını bile seçmişti.

O gün yüksek Bürokratından, Akademisyenine, Milletvekilinden, seçmenine kadar su sızmayan ve fırsat verilmeyen bir samimiyet söz konusuydu.

Bakınız, Meral Akşener “Kumar Masası” dediği ittifaka geri dönerken seçmeninden vazgeçmiş, yalnız dönmüş meğerse!

Zafer Partisi Genel Başkanı nam-ı diğer, kirli tezgâh pazarlamacısı Ümit Özdağ'ın ifadesi de; İyi Parti başta olmak üzere başka partilerden de 2. turda Yeniden Refah Partisi ve MHP'ye oyların gittiği yönünde...

Yorgun bir kurşunu dahi dışarıdan bir tehdit olarak algılayanlar, her fırsatta iktidara karşı iftira siyaseti güdenler, bugün her kötülüğü kendi cephelerinden bekler oldular, birbirlerinin ipliğini pazara çıkardılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönül rızası ile değil; zorbalıkla, baskıyla, tehditle, çaresizlikten, desteklediklerini açık ettiler.

Kendi derdine düşmüş bir rakip en zayıf halkadır. Ki bu saatten sonra Millet İttifakı’ndaki herkes zayıf halka... Derdi başından aşkın, başı bin bir belaya yatkın ve rehberi olmayan bir kervanın önünde kalabilmek çok kolay…Zor olansa; tökezlememek, gevşememek, tehlikeyi sezer ferasete sahip olmak…

Kazanmak uğruna dünyalar kadar yükün altına girdikten sonra olmayalım komşunun külüne muhtaç...

Fenomen sözleri kulağımıza küpe yapıp argo koyuna dalarken etmeyelim Ata sözlerine kulak tıpasıyla muamele...

Camiyi çalan kılıfını hazırlar misali büyük pazarlıkların kulisi olmasın değer merkezleri...

Kepçe kulak takıntısını çaresizce kapatan kulaklık ve müziğin sesini sonuna kadar açıp duymayanlar varken mazlumun ahını...

Ve çıkılırken üstü açık sahillerde üşütük nirvanalara...

Göz yummayalım gök konutları rezidanslarda ateşle danslara...

Rüzgâra karşı koyamayan mumun yatsıya kadar yanışlarına inat...

Emoji basmaktan yorgun düşen baş parmağın uykuya özlemini hatırlayarak...

Hakaretin orta parmakla uyumundan ders alıp...

Kıyamete alkış tutan basiretsiz ellerin çatlayan gözbebeklerine bakıp kılalım karar...

Obur midelerimizin doyumsuz hazımsızlığıyla...

Kanamasın kabuk tutmuş yaralarımız yeniden.

Kış uykusu hayaliyle kestirmek ahmaklığından...

Atı alan Üsküdar'ı geçerken balık ekmek sermestliğinden...

Kaybederek olmaz bulmayı ummak ve olanlara göz yummak körlüğü yakışmaz bize...

Okyanus ötesine yelken açanın susuzluğunu düşünün ve bağrı yanık gelmesini kürkçü dükkanına...

Çift taraflı bantın tablo arkası ajandasındaki toz böceklerini de...

Ve köprüyü geçene kadar dayı diyenlerin ayı nefretini...

Ömürlük doğruların kelle koltuktalığını...

Tıraşlanmış çukurların davet kârlığını...

Kol kanat gerilmiş peşkeş havasında kırılası şeytanın bacağını seven ahmakları...

Köylünün sofrasında doyan şehirlilerin, sofrayı kuran kaldırsın tembelliğini...

Şeffaflık sözlerinin arkasında yatan kat kat afişle "yavaş yavaş" çekilen peşkeşin tabelalarla boyandığını...

Derdi hizmet etmek olmayanların sinsi oyunlarla şov ve tatil peşinde koşmalarını, insanları her alanda mağdur edip mağdur edebiyatı yapanları...

Her şey bir yana;

Adı dağlara yazılanların silinmezliğini, kanı yerde, evladı dağda kalanların ahını düşünün!

İnsan kendi tarifini ortaya koymalı, eline verilmiş hazır tariflerle almamalı yol. Tadı kokusu kıvamı daha güzel olabileceği ihtimaliyle, kendi izini bırakabilmeli mutlaka!

Kötülüğe meylederken yandaş arayanlara karşı, iyiliğe tek başına gitmemeli... İyilik kuytu köşelerde, şer merkezde konuşlanmamalı!

Hasılı, umulan olmazsa; yumulanlar kazanır!

Vesselam.