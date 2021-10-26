'Umranto' Ümran Avcu'nun TikTok ve sosyal medya kazancı dudak uçulkattı

"Allah'a şükür iyi paralar kazanıyorum"

Avcu, şunları söyledi:

"Genel olarak 'Hiç kazanmıyorum' diyen de çok iyi kazanıyordur. Sanmıyorum ki, 10 bin TL'nin altında kazanan fenomen olmasın. Çünkü sosyal medya çok iyi paraların kazanıldığı bir yer.