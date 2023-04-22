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Ümraniyespor Beşiktaş (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu

Ümraniyespor Beşiktaş (CANLI YAYIN) İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak 3 puanı almak istiyor. Ev sahibi Ümraniyespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Maça saatler kala futbol severler internette Ümraniyespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşte Ümraniyespor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri, canlı anlatımı ve ilk 11'leri haberimizde...

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ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 0-0 BEŞİKTAŞ 

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Ümraniyespor - Beşiktaş ilk 11'ler

Ümraniyespor:  Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avounou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saïss, Colley, Masuaku, Hadžiahmetović, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın tartışmalı pozisyonları ve dakika dakika canlı anlatımı haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

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