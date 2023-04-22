Ümraniyespor Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak 3 puanı almak istiyor. Ev sahibi Ümraniyespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Maça saatler kala futbol severler internette Ümraniyespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşte Ümraniyespor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri, canlı anlatımı ve ilk 11'leri haberimizde...

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ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

64'Tempo bir hayli düştü.

63'Ümraniyespor'da Geraldo çıktı, Onur Ayık oyunda.

62'Gedson Fernandes'in derin pasında Vincent Aboubakar açısını kaybedince top kaybı geldi.

61'Ümraniyespor ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

60'Ümraniyespor'un maçta 1'i isabetli 5 şutu var.

59'Gedson Fernandes,, ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Redmond'a atmak istedi ama istediği pası atamadı.

58'Soldan kullanılan köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

57'Olarenwaju Kayode, Rosier'den topu kurtarıp gelişine bir vuruş yaptı. Savunma topu kornere çeldi.

56'İkinci yarıda tempo çok fazla yükselmedi.

55'Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

54'Kartal'ın ortasını Beşiktaş savunması karşıladı. Onur Atasayar dönen topa gelişine vurdu ama isabet yok.

53'Salih Uçan, Geraldo'ya faul yaptı. Ümraniyespor serbest vuruş kullanacak.

52'Amir Hadziahmetovic'in ortasını Romain Saiss'ten önce Orkun Özdemir yumrukladı.

51'Beşiktaş'ta Cenk sağdan ceza sahasına girmek istedi ama savunma topu kornere çeldi.

50'Geraldo'nun sağdan arka direğe yükselttiği top kaleci Mert'te kaldı.

49'Nathan Redmond'ın soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Orkun'da kaldı.

48'Orta alanda top Salih Uçan'ın eline çarptı. Ümraniyespor serbest vuruş kullanacak.

47'Strahil Popov'un sağdan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Mert'te kaldı.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

D.A.Maçın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45'Onur Atasayar'ın uzaklaştırmak istediği top Vincent Aboubakar'da kaldı. Onun yay üzerinden vuruşu üstten auta gitti.

44'Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

43'Nathan Redmond'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Orkun parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

42'Beşiktaş'ta Salih Uçan kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Ciddi bir durumu yok.

41'Beşiktaş bu bölümde ikinci GOL için yükleniyor.

40'Ceza sahasına doldurulan topu Vincent Aboubakar, Salih'e bırakmak istedi ama Tomislav Glumac kademeye girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

39'Cenk Tosun'un savunma arkasına gönderdiği top Vincent Aboubakar için hızlı.

38'Durel Avounou, soldan hareketlenen Olarenwaju Kayode'yi gördü. O bindirme yapan Onur'u düşündü ama Rosier'den çok kritik bir müdahale geldi.

37'Kartal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Durel Avounou kaleye gönderdi ama top farklı şekilde auta gitti.

36'Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere çıktı.

35'Strahil Popov, sağdan bindirme yapan Geraldo'yu gördü ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

34'Salih Uçan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Popov karşıladı. Dönen topu yine Salih Uçan kaleye gönderdi ama bu top yandan auta gitti.

33'Bu arada Beşiktaş, gelecek hafta derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak.

32'Ümraniyespor'un rakip yarı alanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu Kartal ortaladı. O bölgede hiçbir arkadaşı dokunamadı.

31'Tempo bu bölümde düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

30'İlk yarım saat geride kaldı. Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor.

29'Beşiktaş'ın maçta 2'si isabetli 4 şutu var.

28'Nathan Redmond'ın iyi pasında Cenk Tosun karşı karşıya kaldı. Topu ayağından aşınca kaleci Orkun topu aldı.

27'Durel Avounou, savunma arkasına kaçmak isteyen Umut'u düşündü ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

26'Cenk'in savunma arkasına iyi gönderdiği topu iyi takip eden Nathan Redmond, çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

25'GOL Beşiktaş, Nathan Redmond ile 1-0 öne geçti.

24'Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna Colley yükseldi ama istediği vuruşu yapamadı.

23'Vincent Aboubakar'ın arka direğe gönderdiği topu Cenk'ten önce Onur kornere çeldi.

22'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

21'Geraldo'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı Masuaku karşıladı.

20'Beşiktaş'ın maçta yüzde 64'e 36 topla oynama üstünlüğü var.

19'İki takımın da şu ana kadar 1 net pozisyonu var. Eşitlik henüz bozulmuş değil.

18'KAÇTI! Vincent Aboubakar'ın pasında Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda kaleci Orkun'u geçemedi.

17'Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunu Saiss arka direkte indirdi ama savunma topu uzaklaştırdı.

16'Arthur Masuaku'nun uzun pasında Cenk Tosun, topu iyi kontrol edemese de rakibine çarptırarak takımına köşe vuruşu kazandırdı.

15'Geraldo orta sahadan aldığı topu hızla ceza sahasına taşımak isterken yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın 'kalk' dedi.

14'NET FIRSAT! Strahil Popov'un ortasında Olarenwaju Kayode bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Mert harika çıkardı.

13'Ümraniyespor'un bu bölümde ön alan baskısı var.

12'Vincent Aboubakar'ın soldan arka direğe gönderdiği topa Nathan Redmond vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

11'Ümraniyespor'un sol taç çizgisi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Kartal ortaladı. Savunmada Rosier karşıladı.

10'Maçın ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

9'Ceza sahasına gönderilen topu Umut indirdi. Geraldo'nun vuruşu üstten auta gitti.

8'Beşiktaş bu bölümde kenar ortalarla tehlike yaratmaya çalışıyor.

7'Tomislav Glumac, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Olarenwaju Kayode'den önce Mert topu uzaklaştırdı.

6'İlk dakikalar düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü oynuyor.

5'Arthur Masuaku'nun soldan ortasını savunmada Popov karşıladı.

4'Soldan kazanılan köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

3'Beşiktaş hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.

2'Umut Nayir'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

1'Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Ümraniyespor - Beşiktaş ilk 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avounou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saïss, Colley, Masuaku, Hadžiahmetović, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın tartışmalı pozisyonları ve dakika dakika canlı anlatımı haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.