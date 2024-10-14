Ümraniye'de payvan katliamı iddiası! Zabıta bıçaklandı Başkan İsmet Yıldırım'da açıklama

Sosyal medyada Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek görüntüleri yayıldı. Bunun üzerine hayvanseverler, kedi ve köpekleri kurtarmak için barınağın önünde toplandı. Görevliler ile hayvanseverler arasında arbede yaşanırken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çıkan olayda bir zabıtanın kesici bir aletle yaralandığını açıkladı.

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Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek görüntüleri sosyal medyada yayılınca hayvanseverler barınağın önünde toplandı.

Barınağa giden polisler ve belediye personeli zabıtalar, hayvanseverleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Görevliler ile hayvanseverler arasında arbede yaşanırken, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çıkan olayda bir zabıtanın kesici bir aletle yaralandığını açıkladı.

Başkan Yıldırım'dan göstericilere provokasyon tepkisi

İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personelimiz kesici bir aletle yaralanmıştır. Bu tür şiddet içeren eylemler, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz.



Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

Ümraniye Belediyesi'nden açıklama

Ümraniye Belediyesi ise görüntülerin yayılmasının ardından görüntülerin izinsiz kaydedildiğini ve "yanlış bir izlenim oluşturulduğunu" savundu.

Bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyuran Ümraniye Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakımevine ait etrafı telle çevrili hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiği savunulan açıklama şöyle devam etti:

"Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."