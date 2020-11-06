Ümraniye'de mezar başında cinayet itirafında kadının çarpıcı ifadesi: Ben de suçluyum...

"Eşim öğrenir ve kurtulur, bana zarar verir diye..."

"Ecevit bana sen içeriye git dedi. Ben de korkumdan eşim öğrenir ve kurtulur, bana zarar verir diye çocuklar ile birlikte odama geçtim. Ecevit’in bir silahı olduğunu biliyordum ancak o anda silahın üzerinde olduğunu bilmiyordum. İçeriye geçtikten sonra bir patlama sesi oldu ve Ecevit kapıya geldi. O esnada telefonla konuşuyordu ve bana sen korkma senlik bir şey yok dedi"