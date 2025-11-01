BIST 10.972
Ümraniye'de dehşet! Bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı
İstanbul'da evde çocuklarıyla tartışan bir kişi, 9 yaşındaki oğlunu ve araya girmeye çalışan kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Ümraniye'de dehşet! Bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 1

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Ümraniye'de dehşet! Bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 2

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ümraniye'de dehşet! Bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ümraniye'de dehşet! Bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 4

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.

