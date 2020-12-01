Ümran Dut için Sağlık Bakanlığı harekete geçti Balıkesir gözlerini 'photoshop' sanıyordu

Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen Balıkesirli 18 yaşındaki Ümran Dut’tan sevindiren haber... Gözlerine 'photoshop' yaptığı sanılan Ümran için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut tedavi için umutlandı.