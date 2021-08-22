Ümitcan Uygun'un hakkında paylaşım yapanlara asıl dava açma nedeni... Deniz Akkaya çıldırdı!

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olması nedeniyle kendisine sosyal medyada tepki verenler ve hakkında paylaşım yapanları dava etmeye hazırlanıyor. ATV Haber'de Uygun'un bu davaları 'maddi gelir kapısı' haline çevirdiği iddiası gündeme geldi. Uygun'un dava açacağı listedeki ünlülerden Deniz Akkaya, bu davaların nedeninin maddi kazanç elde etme amacı güttüğünü iddiasına adeta delirdi ve sosyal medya hesabından konuyla ilgili çok konuşulacak paylaşımlar yaptı.