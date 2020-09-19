Ümitcan Uygun'un annesini erkekle gördü Müge Anlı Tatlı Sert'te tanık konuştu

Aleyna Çakır'ın intiharını araştıran Müge Anlı, şok bir intiharla sarsıldı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü olarak bulundu. Gülay Uygun'un 'Ölümümden Müge Anlı sorumludur' diye bir intihar mektubu bıraktığı iddia edildi. İntihara sebep olmakla suçlanan Müge Anlı canlı yayında açıklamalar yaptı ve 'Bu olayın peşini bırakmayacağım' dedi. Yayına bağlanan bir görgü tanığı ise Gülay Uygun'un intihar ettiği iddiasını çürüten bilgiler verdi. Gülay Uygun bugün toprağa verildi. İşte cenaze töreni ve ölümüne ilişkin yeni gelişmeler: