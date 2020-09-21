Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Fazla alkollüydüm, vurunca Aleyna bayıldı

"Fazla alkollüydüm, Aleyna vurunca bayıldı"

Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümit Can Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.