Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Fazla alkollüydüm, vurunca Aleyna bayıldı
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'şüpheli' olarak ifade veren Ümitcan Uygun'dan itiraflar geldi. Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığını kabul eden Ümitcan Uygun, "O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemde tuttuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun'dan flaş itiraflar geldi. Aleyna gibi yurtta kalan kızları fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi intihar etmiş ve arkasında "Sorumlusu Müge Anlı'dır" notu bırakmıştı. Ümitcan Uygun, sosyal medyada paylaştığı iğrenç video ile ilgili itiraflarda bulundu.
Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümit Can Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananlar ile ilgili bir itirafta bulundu.
ATV Haber'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında Ümit Can Uygun tarafından evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümit Can Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla gündemde kalan Uygun, Aleyna Çakır ile ilgili itirafta bulundu.
"Fazla alkollüydüm, Aleyna vurunca bayıldı"
Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümit Can Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.