Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ailesine sosyal medyadan gözdağı verdi

Konu hakkında konuşan Aleyna Çakır'ın acılı annesi ise şunları söyledi:

Katiller dışarda gezmesin: "Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler."