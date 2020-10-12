Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ailesine sosyal medyadan gözdağı verdi
Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen Ümitcan Uygun, Çakır'ın ailesini tehdit etmeye devam ediyor. Ailenin yaşadığı ilin tabelasının önünde poz vererek adeta gözdağı verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında takibi yapılan Aleyna Çakır olayında sular durulmuyor, katil hala yakalanamadı. Son olarak Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü olarak bulunmasının ardından ATV Ana Haber'e de yansıyan bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı'nın programında birçok kez dile getirilen Aleyna ÇAkır'ın ailesinin tehdit iddiası belgelendi. mitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile (Kırşehir) giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti.
Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ileri sürdü.
Konu hakkında konuşan Aleyna Çakır'ın acılı annesi ise şunları söyledi:
Katiller dışarda gezmesin: "Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler."