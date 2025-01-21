İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle dün Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ adliyeye sevk edilmişti. Özdağ, serbest bırakıldı.Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Özdağ, dün akşam Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Özdağ, serbest bırakıldı.