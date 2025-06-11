Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü

Ümit Özdağ 142 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıktı. Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın duruşmada yaptığı savunmayı paylaştı. Ümit Özdağ'ın duruşmadan bir fotoğraf karesi sosyal medyaya düşerken, Özdağ “Bu milletin ana omurgası Türk’tür. Burası Türkiye!” dedi. Ümit Özdağ Ocak ayından beri hapiste. Zafer Partililer bugün tahliye edilmesini bekliyor, şu anda avukatlar savunma yapıyor.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla 142 gün tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde gerçekleştiriliyor.

Duruşmadaki fotoğrafı

Ümit Özdağ'ın duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyaya düştü.

Burası Türkiye

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ aylar sonra gerçekleşen duruşmada ifade verdi. "Burası Türkiye' diyen Ümit Özdağ şunları söyledi:

--Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi, ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. Benim siyasi olarak yapmış olduğum uyarıların tamamı, Türk Milleti’ne ve Türk Devleti’ne karşı görevimdir. Ben sadece üzerime düşen görevimi yerine getiriyorum!

-Anayasa’nın 10. maddesi ihlal edilerek muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bizler, muhalifler olarak sanki Cumhuriyetin ikinci sınıf vatandaşlarıyız!

Bu dava tarihe geçmiştir sayın hakim

-Bu dava 3 Mayıs’ta Hüseyin Nihal Atsız’ın yargılandığı dava ile yan yana duracak. Bu dava 12 Eylül’de Alparslan Türkeş’in yargılandığı dava ile yan yana duracak! Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında; kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu diyecek!

-Bu milletin ana omurgası Türk’tür. Burası Türkiye!

-Ben yıllardır ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele ediyorum.

-Dünya üzerinde, düzensiz göçe karşı çıktığı için tutuklu bulunan tek politikacı benim.

-Bu savunmalarım ışığında sayın hakim; karar sizin, hüküm Allah’ındır.”

Ümit Özdağ tahliye olur mu?

Ümit Özdağ'ın konuşmasının ardından avukatların savunma safhasına geçildi. Ümit Özdağ 21 Ocak 2025 tarihinden beri cezaevinde bulunuyor. Özdağ "Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum" demişti. Ümit Özdağ'ın bugün serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu.