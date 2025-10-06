Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası olay oldu! Petrol Ofisi reklamını bitirmiş

Oyuncu Ümit Erdim, Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı bir toplu fotoğraf sonrası Petrol Ofisi’nin reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Erdim, “Fotoğrafta 30 kişi vardık, siyasete uzak biriyim. Ama o kare olay olunca iş birliğini bitirdiler” dedi.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamada bulundu. Erdim, Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplu fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini söyledi.

Ümit Erdim olayı şöyle anlattı:

- “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetindeydik, 30 kişilik toplu bir fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerinde bulunduğu etkinlikte çekilen toplu fotoğrafın Batuhan Mumcu tarafından Instagram’da paylaşılmasıyla fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

-Beni bilen bilir, siyasete uzak birisiyim. Fotoğrafta 30 kişi vardık ama konu Bilal Bey olunca, o kare olay oldu. Ne yandaşlığımız kaldı, ne başka bir şeyimiz.

BİLAL ERDOĞAN İLE POZ VERDİM DİYE...

Ümit Erdim, o dönemde Petrol Ofisi’nin Türkiye Ralli Şampiyonası takvimiyle ilgili sosyal medya çalışmaları yürüttüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

-“Yıllık bir anlaşmamız vardı. Normalde bu anlaşma aralık ayına kadar sürecekti. Ama Bilal Bey ile aynı karedeyim diye işi durdurdular”

-Ben yine de teşekkür mesajı gönderdim, güzel bir işti dedim. Ama ona bile yanıt vermeye tenezzül etmediler”.