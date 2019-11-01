Ümit Erdim'i kilo eleştirileri çıldırttı! Killa Hakan tarzı cevabı olay oldu
Ümit Erdim, tüp mide ameliyatı olarak 69 kiloya düşmüştü. Oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda rapçi Killa Hakan tarzıyla eleştirilere yanıt verdi
Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi.
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"Hastalıklı mısın?" Daha önce, "Kilo vermem organik. Ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yatmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 73 kilo vererek 69 kiloya düşmüştü.
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Erdim'in kilo vermesinin ardından takipçileri, "Hastalıklı mısın?", "Ölü gibisin" ve "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yaptı.
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Ümit Erdim'den Killa Hakan tarzıyla yanıt Ümit Erdim, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Killa Hakan tarzıyla konuşan Erdim, şu ifadeleri kullandı:
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