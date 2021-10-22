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Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" diyerek hem kiloluları kızdıracak hem de çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına konuk olan Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" dedi. Kilolu insanların 'Ben böyle mutluyum' yalanı ardında sığındığını ileri süren Erdim, oyunculuk camiasında da başrollerin şişmanlara verilmediğini, şişmanların genelde hep 'komik-sempatik yan rollerde' yer aldığını ifade etti.

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Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

Erdim, sosyal medyada çoık ses getiren bu açıklamalarına destek verenleri Instagram'dan hikaye olarak paylaştı.

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Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

"Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum"

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına konuk olan Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" diyerek çok getirdiği açıklamasında şöyle konuştu:

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Ümit Erdim'den kiloluları kızdıracak sözler: Şişmanlar yalancıdır!

"Eski şişman olarak konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben burada konuşma hakkını kendimde görüyorum.

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