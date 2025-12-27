Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen'in mesleği ortaya çıktı! Kızının ne iş yaptığını duyanlar inanamadı
''Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi'', ''Nikah Masası'', ''Okul Yolunda'', ''Tahta Masa'' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Ümit Besen, bu kez kızı Ezgi Besen ile gündeme geldi. Ezgi Besen'in mesleğini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemezken, kısa sürede herkesin dikkatini çekti.
Ünlü müzisyen Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen, hem duruşu hem de merak uyandıran mesleğiyle duyanların ve görenlerin dikkatini üzerinde toplamayı başarıyor. Ezgi Besen'in ne iş yaptığı ortaya çıkıt, her duyan şaştı kaldı, kimse bilmiyordu.
Kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü müzisyen Ümit Besen şimdilerde kızı Ezgi Besen ile gündem oldu.
Ümit Besen, hâkim kızı Ezgi Besen ile ilgili yapılan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında yapılan:
"Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen meslek hayatında yeni bir sayfa açtı. Hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görevlendirildi" haberine ilişkin olarak açıklamada bulundu.