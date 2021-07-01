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'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan, Seray Kaya'dan sonra Nur Tuğba Namlı çocukken yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti.

'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne M. A. ile üvey baba R.A.'nın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor.

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'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı

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'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı hafta içi her gün ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında bugün duygusal anlar yaşandı.

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'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Çocukken yaşadığı travmayı canlı yayında hatırlayan Nur Tuğba Namlı, canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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