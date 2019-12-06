Uluslararası Emmy Ödülü'nü alan ilk Türk Haluk Bilginer değilmiş! Bakın kimmiş

Sessiz sedasız Emmy ödülü alan Türk

O yıllarda ABD'de master öğrencisi olan Şerefli, galaya katılmak için kendilerinden istenen 450 doları ödeyemediği için ödül törenine katılamamıştı. İsmi gazetelerde “Sessiz sedasız, Emmy ödülü alan Türk...” diye geçmişti. Şerefli, şu an Amerika'da yaşıyor ve artık uluslararası ticaret yapıyor. Bilginer'in ödül kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek “Umarım ileride daha çok oyuncu, yönetmen ve araştırmacı, Emmy gibi ödülleri hak eder” diyor.