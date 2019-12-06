Uluslararası Emmy Ödülü'nü alan ilk Türk Haluk Bilginer değilmiş! Bakın kimmiş
Usta oyuncu Haluk Bilginer’in Emmy ödülünü kazanmasının ardından kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Tam 16 sene önce şimdi bir iş adamı olan Hasan Şerefli bir belgesel filmiyle bu ödülü Türkiye’ye sessiz sedasız getirdi.
Halûk Bilginer'in büyük bir başarıya imza atarak “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Emmy ödülünü kazanması Türkiye'de büyük heyecan oluşturdu. Oyuncunun “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla kazandığı mükâfat yükselişe geçen Türk dizi sektörünün göğsünü kabarttı.
2003 yılında ödüle layık görüldü
Çoğu insan kazanılanın Türkiye'nin ilk Emmy ödülü olduğunu zannetti ama ülkemize prestijli mükâfatı getiren ilk isim Hasan Şerefli'ydi... Şerefli'nin beraber çalıştığı sekiz araştırmacı ile çektiği “Parmaklıklar Arkasındaki Çocuklar” isimli dokümanter filmi, 2003 yılında “Belgesel Film ve Araştırma” dalında ödüle layık görülmüştü.
Sessiz sedasız Emmy ödülü alan Türk
O yıllarda ABD'de master öğrencisi olan Şerefli, galaya katılmak için kendilerinden istenen 450 doları ödeyemediği için ödül törenine katılamamıştı. İsmi gazetelerde “Sessiz sedasız, Emmy ödülü alan Türk...” diye geçmişti. Şerefli, şu an Amerika'da yaşıyor ve artık uluslararası ticaret yapıyor. Bilginer'in ödül kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek “Umarım ileride daha çok oyuncu, yönetmen ve araştırmacı, Emmy gibi ödülleri hak eder” diyor.
16 yıl önce kazanılan Emmy ödülü neden şimdiki kadar duyulmadı?
On altı sene evvel Emmy kazandığı filmin, küçük yaşlarda ıslahevlerine düşen çocukların dramını ele aldığını anlatan Şerefli “Bu filmle ödül alacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Geceye katılamadığım için ödül ağır bir paket içerisinde evime kargoyla gönderdiler, koyacak yer bulamadım” diyor.