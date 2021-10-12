Uludağ'ın derelerinden çıkarıyor hatırı sayılır kazanç elde etti 6 yılda 500 gram altın topladı
Bursa’da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor. 6 yıldır derelerde doğal altın arayan Emre Aydın, "Denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi.
Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa’da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.
Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.
Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye’de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.
"6 yıl içinde 500 gram altın topladım"
6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz. Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz.