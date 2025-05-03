"Ultra" tehlikeli gıdalar: Erken ölüme neden oluyorlar
Dünyada birçok kişi tarafından tüketilen "ultra işlenmiş gıdalar", erken ölümün önde gelen nedenlerindendir. Son bir çalışma, bu gıdaları tüketmenin 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 artırdığını göstermiştir.
Uzmanların uzun süredir uyardığı ultra işlenmiş gıdalar, içerdiği yapay maddeler ve yüksek sodyum, trans yağ, şeker ve aromalar nedeniyle sağlığa zararlıdır. Yeni bir çalışma bu durumu ortaya koydu.
ABD ve İngiltere'den alınan verileri içeren uluslararası çalışmada ekmek, kek ve kurabiye gibi ultra işlenmiş gıdaların tüketiminde her yüzde 10'luk artışın 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırdığı belirlendi.
American Journal of Preventive Medicine’ye göre, tuz, şeker ve yağ erken ölümleri etkiliyor.
ERKEN ÖLÜME NEDEN OLUYOR
ABD'de her yıl 124.107 erken ölümün ve İngiltere'de her yıl 17.781 ölümün bu besinlerden kaynaklandığı tespit edildi.