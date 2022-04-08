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Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan İbo Show'a konuk olmasıyla gündeme gelen Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı.

Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşamıştı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer de yaşadıklarını anlatmıştı.

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Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Evine gitmekte çok zorlanan Sezer saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Sezer "Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. " demişti. 

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Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Sezer geçen haftalarda kar yağışında zorlukla gittiği lüks villasıyla bu kez adından adından söz ettirdi. 


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Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor

Ünlü oyuncu, İstanbul'daki 3 katlı, havuzlu içinde disko olan villasını satışa çıkardı. 

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