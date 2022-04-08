Ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatını duyan dilini yutacak: Şafak Sezer'e rolü dert oldu satamıyor
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan İbo Show'a konuk olmasıyla gündeme gelen Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşamıştı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer de yaşadıklarını anlatmıştı.
Evine gitmekte çok zorlanan Sezer saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Sezer "Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. " demişti.
Sezer geçen haftalarda kar yağışında zorlukla gittiği lüks villasıyla bu kez adından adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, İstanbul'daki 3 katlı, havuzlu içinde disko olan villasını satışa çıkardı.