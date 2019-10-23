HABER /  DÜNYA

Ülkeyi şok eden haber! İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İnternet Haber

İNGİLTERE'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu. Ülke dehşet veren bu haberle sarsıldı.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde Waterland Industrial Park'ta bir kamyonla ilgili gece 01.40'ta ihbar yapıldı.

Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında kamyonun konteynırında 39 ceset bulundu. Cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi.

1 kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi 25 yaşında Kuzey İrlanda vatandaşı olduğu belirtilen bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye gittiği iddia ediliyor. Cesetlerin göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor. 

Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

Bulgaristan'dan gelmiş

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir".

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Rusya anlaşması ABD'yi kızdırdı! Trump'tan yeni Suriye hamlesi
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’daki 40 tır altını! Süleyman Özışık yazdı
Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi
Rusya duyurdu: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’li senatör Rand Paul: Suriye'den defolup gitmenin zamanı geldi
Putin Erdoğan'ın 'aynı masaya oturmam' dediği Sisi ile görüşecek
İki ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Beşiktaş Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek
Medipol Başakşehir'in konuğu Wolfsberger
28 Ekim'de bankalar açık mı saat kaça kadar işlem yapılacak?
Yorumlar 2 yorum